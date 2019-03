Baltarsar Garzón defiende la creación de Actúa porque aglutina a mucha gente de izquiedas que no está representada

NO SE PRESENTARÁN A LAS ELECCIONES A CORTO PLAZO

Baltasar Garzón defiende la creación de Actúa, el nuevo partido fundado junto a Gaspar Llamazares porque hay mucha gente de izquierdas que no está representada. No descartan acudir a las elecciones, aunque no sería a corto plazo ni querrían hacerlo en solitario.