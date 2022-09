El debate celebrado este jueves sobre el real decreto ley que permitirá que las empleadas del hogar tengan derecho a paro ha traido cola en el Congreso de los Diputados. La norma, a punto de ver la luz, tiene entre sus objetivos acabar con una "discriminación histórica" contra este sector, tal y como ha indicado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, equiparando sus condiciones laborales a las del resto de trabajadores y mejorando su protección por desempleo.

Este derecho, que se aplicará a partir del próximo 1 de octubre, no ha sido recibido con los brazos abiertos por todos los grupos parlamentarios. Vox se ha opuesto tajantemente a su implementación con un argumento no exento de polémica: la diputada Mar Ruiz, quien esta vez ha defendido la posición de la extrema derecha en la Cámara Baja, ha llevado a cabo un discurso de lo más sorprendente por su planteamiento y que ha comenzado acusando al Gobierno de "detestar a las familias, especialmente si son numerosas".

"Solo desde el odio a las familias en general, y a las numerosas en particular; solo desde el prejuicio de que todas las familias que contratan ayuda en casa son ricas se puede hacer una ley como esta en un momento como este", ha denunciado Ruiz, lamentando lo que ha venido a denominar como las "desastrosas políticas" del Ejecutivo, y ha añadido: "¿Es que no se dan cuenta de que todas nuestras familias lo tienen hoy mucho más difícil?".

La diputada de Vox ha seguido en su retahíla de críticas al Gobierno: "¿Es que no se dan cuenta de que hay familias que lo tienen todavía peor por tener más bocas que alimentar, familias cuyos hogares son mucho más difíciles de mantener porque sus gastos se multiplican exponencialmente? ¿Cómo pueden pretender que las familias que ya se hacen cargo de la Seguridad Social de sus empleadas del hogar, casi como si fueran empresas, se hagan cargo también del 20% de los gastos de la cotización por desempleo y Fogasa?".

Sus palabras, no obstante, le han generado un aluvión de críticas en redes sociales, donde una multitud de usuarios ha afeado las palabras de Ruiz; uno de ellos, el periodista y colaborador de laSexta Antonio Maestre, ha sido especialmente crítico. "La diputada María Ruiz quejándose de que las familias numerosas con empleada del hogar tengan que pagarles la cotización para el desempleo. No se puede decir que no esconden para quien trabajan. Las familias ricas del OPUS aplauden".