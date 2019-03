"Si multan a nuestros clientes nos multan a nosotras"

Por primera vez una ley regulará la prostitución en toda España. La normativa estará recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ‘ley mordaza’. Se prohíbe la prostitución cerca de colegios y si se interrumpe el tráfico habrá fuertes multas. Las prostitutas denuncian que así solo podrán ejercer en clubs de alterne donde no se respetan sus derechos como trabajadoras. Las prostitutas denuncian que esto es una persecución contra la prostitución en la calle, y que las aboca a la clandestinidad y a acabar en clubs de alterne, donde no se respetan sus derechos como trabajadoras, porque nadie reconoce que ellas son trabajadoras del sexo, que pagan su seguridad social y tienen derechos, porque su trabajo no está regularizado ni legalizado. No hay cifras de cuántas mujeres pueden estar prostituyéndose en España, pero sí un informe de la ONU de 2010, que dice que en Europa menos del 15% de las prostitutas se prostituyen porque las obligan. Esta tarde se manifestarán en Madrid a las 17.30.

