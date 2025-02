El novio de Ayuso se niega a declarar tras rechazar la jueza otro aplazamiento en la causa por fraude fiscal

Alberto González Amador se ha acogido a su derecho a no declarar este lunes ante la jueza Inmaculada Iglesias, que le investiga por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Aunque su defensa ha pedido un nuevo aplazamiento de la declaración, la magistrada no ha accedido.

El novio de Isabel Díaz Ayuso llegaba al juzgado en el último minuto -su comparecencia estaba prevista para las 10:00 horas- y por la puerta trasera, tras cuatro aplazamientos y casi un año después de que estallara el caso. El investigado abandonaba la sede judicial poco después, a las 10:30 horas.

Su defensa ya había avanzado que no declararía hasta que la Audiencia de Madrid decida sobre su recurso contra la apertura de la pieza separada por administración desleal y corrupción en los negocios, en la que se investiga si cobró del Grupo Quirón a través de una sociedad pantalla.

La Audiencia comenzó a deliberar el miércoles para resolver ese recurso, pero aún no ha tomado una decisión. Con ese argumento, la defensa ha solicitado a la jueza Iglesias un nuevo aplazamiento. La magistrada, sin embargo, no ha accedido. A su vez, los otros cuatro investigados por falsedad documental también se han acogido a su derecho a no declarar.

No declarar, la opción menos comprometedora

En su declaración de este lunes, González Amador tenía tres opciones: confirmar el correo de su abogado en el que reconocía dos delitos fiscales, no reconocer los delitos y declararse inocente, o bien acogerse a su derecho a no declarar. Finalmente, ha elegido la opción que menos le compromete, puesto que no confirma los delitos fiscales, pero tampoco desmiente el correo del letrado Carlos Neira, en el que este admitía que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

Ese correo se sitúa, a su vez, en el epicentro de otro proceso judicial: el que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos relativos a González Amador y su caso de fraude fiscal.