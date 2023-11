El Ministerio de Igualdad ha premiado a Nevenka Fernández por su resiliencia en el caso de acoso que denunció hace 22 años por parte del alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez. Ana Redondo, nueva ministra de Igualdad, ha sido la encargada de entregar este premio en lo que ha sido su primer acto como encargada de la cartera, hasta ahora en manos de Irene Montero.

En su discurso, Nevenka ha agradecido a todas las mujeres resilientes, recordando que hace 22 años se enfrentó a su "agresor y a una sociedad sexista que lo protegía", algo que casi le cuesta la vida. "Todavía a veces me cuesta mirar al miedo de frente. Hoy lo estoy haciendo de nuevo, porque he comprendido que solo si lo miramos podemos nombrarlo, y cuando lo nombramos podemos vencerlo", asegura.

"Es el poder de la verdad que no podrán silenciar, la fuerza de nuestra dignidad que brilla. Hablamos y denunciamos para vivir. Ahora sabemos que, aunque a veces perdamos, cuando lo hacemos ya hemos ganado", ha añadido Nevenka, que ha animado a las mujeres que están "en la cárcel del abuso": "Ya no estáis solas".

Por su parte, la ministra Redondo ha pedido salir a la calle el 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres ante el peligro de la "extrema derecha": "Debemos salir y decir no, no y no".

El acto institucional de entrega ha tenido lugar en el Auditorio Conde Duque de Madrid y ha contado también con la presencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.