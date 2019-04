Morenés planta al Congreso y la oposición pide que tomen medidas

INDIGNACIÓN EN LA OPOSICIÓN

El ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, no ha asistido finalmente a comparecer ante la Comisión del ramo del Congreso porque, según Moncloa, la Cámara emanada de las últimas elecciones no tiene capacidad para controlar políticamente a un Gobierno al que no ha dado su confianza. Así las cosas, el presidente de la Comisión de de Defensa, el socialista José María Bareda, ha anunciado que dará cuenta del 'plante' al presidente del Congreso, Patxi López, para que la Mesa de la Cámara adopte las medidas que considere oportuna.