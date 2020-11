El Congreso ha tumbado las enmiendas que han presentado varios partidos a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que su tramitación continúa adelante.

El Gobierno insiste en su postura de sacar adelante las cuentas con el bloque que apoyó la investidura de Pedro Sánchez, pero no descarta que Ciudadanos entre en la ecuación. Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda en sus intervenciones en la Cámara Baja.

Este es el segundo día en el que María Jesús Montero defiende la propuesta del Ejecutivo de coalición ante las enmiendas, insistiendo en que están "haciendo un esfuerzo importante" por alcanzar un acuerdo con las fuerzas progresistas.

"Este Gobierno está haciendo un esfuerzo importante por consolidar el bloque de la investidura de Sánchez. Usted lo sabe porque se lo hemos trasladado en varias ocasiones", le ha dicho a Gabriel Rufián, al que ha llamado a votar a favor de los Presupuestos "porque son votables".

Montero defiende que el "momento requiere consensos" y pide que no se hable de "bloques compactos" en las negociaciones

Si bien, la portavoz del Gobierno cree que esto no implica que la formación naranja no pueda entrar en el acuerdo. En este sentido, considera que ningún partido debe mirar lo que vota el resto de formaciones para decidir una postura porque, a su juicio, cada uno puede ver en las cuentas algo que le lleve a votar a favor.

Un mensaje que no comparte Inés Arrimadas. La líder de Ciudadanos ha vuelto a instar al Gobierno a "elegir" entre su formación o Esquerra Republicana y EH Bildu. "Aquí hay una mano tendida. Si no la cogen y optan por ERC o Bildu, jamás podrán decir que no tuvieron otra opción", ha señalado en el Congreso.

Pero para Montero esta opción no es válida porque "el momento requiere consensos" y no se puede negociar con "bloques compactos". Asimismo, le ha recordado a Inés Arrimadas que el Gobierno "no le ha pedido" a Ciudadanos "que rompan gobiernos para llegar a un acuerdo en los Presupuestos".

Bildu pide ir "mucho más lejos" con las cuentas

El portavoz de EH Bildu en el Congreso, Óskar Matute, ha reconocido que sí "están dispuestos a arrimar el hombro", como anunció ayer Otegi, pero considera que las cuentas del Estado "deben ir mucho más lejos y en dirección contraria de lo que desearían PP, Vox y Ciudadanos".

Considera que hay que derogar la reforma laboral, recaudar más impuestos por parte de los que "más tienen", hacer un mejor "reparto de la riqueza" y mejorar en los ámbitos de la educación y la sanidad. "Decisión a decisión, vamos a desmontar el andamiaje de privilegios de las élites", ha dicho tras anunciar que votarán "no a las enmiendas porque hoy empieza todo".

"Estos Presupuestos Generales del Estado no revierten la raíz del modelo neoliberal, pero sí creemos que pueden ser una herramienta, una oportunidad para hacer políticas que no dejen a nadie atrás. Nos importa más el qué que el con quién", ha indicado al respecto. Asimismo, ha añadido que su palabra "vale más que los zigzagueos de una formación a la que ahora le interesa presentarse como moderada", haciendo referencia a Ciudadanos.

Ante estas palabras, Montero ha agradecido su apoyo a la propuesta del Gobierno y ha reconocido que "con este proyecto no se revierten las políticas impulsadas por el PP, como la reforma laboral2, pero recuerda que tienen cuatro años por delante para seguir trabajando en esta línea.