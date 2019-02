Montero asegura que Podemos hablará con el PSOE y los independentistas "hasta el último minuto" para salvar los PGE

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha afirmado que su formación seguirá hablando y negociando con las fuerzas independentistas y con el PSOE "hasta el último minuto" para evitar que los Presupuestos caigan en el Pleno del Congreso.

Montero ha asegurado antes de que comenzara la segunda sesión del debate de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que están haciendo el último esfuerzo y trabajando hasta el último minuto.

Fuentes de la dirección de Podemos confirmaron que Iglesias ha hablado con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y con representantes del PdeCat y de ERC para proponerles una mesa de diálogo sobre Cataluña en la que estuvieran todos los grupos parlamentarios del Congreso.

Mesa en la que, a propuesta de Podemos, el PNV podría haber tenido un papel destacado, algo que el grupo vasco estaba dispuesto a estudiar según las fuentes consultadas.

No obstante, desde el Gobierno se ha rechazado la oferta de Pablo Iglesias y sus intentos de salvar in extremis las cuentas del Estado La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, también ha asegurado que siguen "concentrados" en que puedan salir adelante las cuentas públicas de este año, que son el mejor camino para revertir los recortes de la crisis.

"Estamos concentrados hasta que se vote. Hasta que no se vota no sabemos el resultado definitivo", ha afirmado tras reconocer que si prosperan las 6 enmiendas de devolución del presupuesto al Gobierno "se le complica" la situación. Sin embargo no ha querido pronunciarse sobre la conveniencia de un posible adelanto electoral al 28 de abril.