Monrosi, sobre las risas de Mazón: "Cada día que sigue representando a los valencianos es un insulto a las familias de las víctimas"

José Enrique Monrosi reflexiona sobre las risas de Mazón mientras le recordaban sus lamentables mensajes el día de la DANA y asegura no entender "que su partido le permita seguir" en las Cortes Valencianas.

Carlos Mazón vuelve a ser noticia después del momento que protagonizaba en las Cortes Valencianas, cuando Joan Baldoví le recordaba sus mensajes del día de la DANA de Valencia en los que pedía "inundar a los medios de datos y desprender sensación de estar alerta que te cagas", mientras el expresident reaccionaba riéndose.

José Enrique Monrosi, que señala que la "catadura moral" de Mazón es "exactamente cero", no puede entender "que su partido le permita seguir" en Les Corts: "Es una cosa que se me escapa de cualquier tipo de comprensión estratégica, política y ética", afirma.

El periodista sostiene tajante que "cada día que este señor sigue siendo un representante de los valencianos es un insulto a las familias de las víctimas".

Además, considera que esto tiene un "efecto político" para Alberto Núñez Feijóo, que "está pidiendo una regeneración política y democrática ante los escándalos que afectan al PSOE", pero "se queda sin argumentos y sin legitimidad moral mientras mantiene a un personaje de la calaña del señor Mazón".

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