Monrosi: "Hoy no había un socialista que no te reconociese que hoy es uno de los días más complicados para el PSOE"

José Enrique Monrosi explica cómo estaban los ánimos hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso: "Han asumido que esto acaba de empezar, que va a ser muy largo y que no tienen muy claro cuándo escampará".

Hoy era una dura jornada para el Gobierno, ya que mientras José Luis Rodríguez Zapatero declaraba en la Audiencia Nacional, Pedro Sánchez afrontaba una bronca sesión de control en el Congreso de los Diputados.

"Ha sido un mal día, un día muy complicado", comenta José Enrique Monrosi, que asegura que "en privado, hoy no había ningún socialista que, cabizbajo prácticamente, no te reconociese hoy que es uno de los días más complicados para el PSOE en mucho tiempo".

El periodista apunta que "no solo es que Zapatero sea el primer presidente de la democracia en acudir imputado a la Audiencia Nacional, sino que es un referente de todo de lo que se siente orgulloso el Partido Socialista", como el 'No a la guerra', el fin de ETA y los derechos LGTBI.

La dificultad de este día también se le ha notado al presidente del Gobierno, que ha tenido un lapsus en la sesión de control: "Lo normal es que lo tenga Feijóo", comenta Monrosi, que explica que en el PSOE "han asumido que esto acaba de empezar, que va a ser muy largo y que no tienen muy claro cuándo escampará".

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