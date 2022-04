Mónica Oltra ha negado "rotundamente" el presunto encubrimiento del caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por los que fue condenado su exmarido: "Esto es una querella de la extrema derecha, de Vox y de España 2000, que es la extrema derecha de este país, y se apunta el PP porque no le ha venido bien seguir saqueando la Comunitat Valenciana".

En esta línea, según ha indicado la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, no va a dimitir: "El PP de Valencia está rabioso porque los destapamos y los desenmascaramos. Yo no tengo ninguna razón para dimitir. La decencia no la marcan los tribunales. Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad", ha reiterado.

Así, ha asegurado que "todas las personas que han desfilado por el juzgado en las últimas semanas han dejado claro que no ha habido ni órdenes, ni instrucciones, ni nada que no fuera dejarles trabajar en libertad y desde la profesionalidad". Por este motivo, asegura que "donde no hay delito ni indecencia, no puede haber una consecuencia jurídica".

Oltra ha justificado así la llamada a los juzgados insistiendo en que "el juez hace su trabajo de investigación" y es la única persona que falta por declarar en la pirámide de quienes han formado parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. "Entra dentro de la normalidad", ha indicado la política, que ha asegurado que acudirá al juicio "a explicar lo mismo" que ha explicado "muchas veces". Además, ha rehusado barajar un escenario de posible sentencia: "No hay ilegalidad y no hay indecencia. No puede haber sentencia condenatoria".