Monedero siguió en los chats de la cúpula de Podemos hasta cuatro meses después de las denuncias por acoso

Hasta cuatro meses después de las denuncias de supuesto acoso sexual, Juan Carlos Monedero estuvo en el chat de la cúpula de Podemos, a pesar de lo dicho por la dirección del partido.

"Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento que tuvimos conocimiento de los testimonios de estas víctimas", aseguraba la secretaria general de Podemos Ione Belarra a finales de febrero de este año.

Pero laSexta ya avanzó que no, que no fue apartado inmediatamente. Monedero continuó participando en ese foro de la dirección. Preguntamos entonces hasta cuándo y la respuesta fue un 'no sé'. "La fecha exacta ahora mismo no la tengo en la cabeza, pero ahora mismo no está". Estas eran las palabras de Pablo Fernández, portavoz de la formación, el 24 de febrero de 2025.

Ahora, Artículo 14 asegura que el exdirigente de Podemos permaneció hasta enero de 2024 en el foro de la máxima dirección del partido. Las denuncias se produjeron en septiembre de 2023.

Monedero escribía en ese chat un 28 de diciembre de 2023: "Que Pablo (...) diga que Podemos no tiene que presentarse a las elecciones en Galicia y apostar por el BNG creo que ha sido desafortunado". Y es precisamente, según ese medio, por el tono de sus mensajes y las discrepancias con la dirección (no por las denuncias de acoso sexual) por lo que fue apartado de esos chats. Chats donde cargaba contra Pablo Iglesias.

El cofundador de Podemos llegaba a cuestionar la financiación de Canal Red en las conversaciones en el chat de ese mismo día. "En Podemos hemos pedido a nuestros inscritos que financien Canal Red, como si fuera el órgano de difusión del partido", criticaba Monedero.

Artículo 14 revela, además, episodios similares de supuesto acoso sexual de otro dirigente de Podemos, el coordinador de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón. Muestran mensajes de 2022, dirigidos a Irene Montero, que denunciarían esos episodios contra una militante de un coordinador que aún sigue en su cargo.