Monedero facturó 425.000 euros en dos meses con una empresa de su propiedad

LA EMPRESA NO TIENE NINGÚN EMPLEADO

El dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, ingresó más de 400.000 euros en apenas dos meses a través de una empresa de su propiedad y que no tiene ningún empleado y que no habría declaraso el IVA. Podemos ha reaccionado a esta información, asegurando que no hay delito y que Monedero es un profesional contratado por la ONU y el Banco Mundial.