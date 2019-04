Moncloa, contra los portavoces más jóvenes del PP por su intransigencia con la corrupción

Division en PP por la respuesta de los nuevos miembros ante los casos de corrupción. Segun el diario El Mundo, en Moncloa están molestos con la dureza de los jóvenes del partido; un grupo al que la vicepresidenta se suma. "Si ahora los 40 son los nuevos 30 y estos son jóvenes yo estoy encantada, soy de su quinta", afirma Soraya Sáenz de Santamaría.

Reivindica la contundencia del Gobierno contra la corrupción, más allá de las simples palabras. "Mariano Rajoy y el equipo que colabora conmigo hemos llevado medidas muy contundentes", asegura la vicepresidenta.

Según ha podido saber laSexta noticias, Rajoy ha enviado un mensaje a los nuevos vicesecretarios para mostrarles su apoyo ante estas informaciones. Ellos, por su parte, niegan divisiones. "Esto no es El Corte Inglés, aquí no hay plantas. Los colectivos son de la izquierda", considera el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

No obstante, las reacciones ante casos como el de Rita Barberá han sido diferentes. En este sentido, mientras que para Rajoy las explicaciones de la exalcaldesa eran suficientes, los jóvenes se han mostrado mucho más duros.

"No me han gustado nada, son insuficientes y no solucionan nada. No puedo ser más claro", declaró en marzo el vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto. Según El Mundo, el equipo de vicesepresidentes no convence a Moncloa. Creen que Rajoy se precipitó al nombrarles y, de los cuatro, solo salvan a Martínez-Maillo.