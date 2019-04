Moncloa desmiente a Montoro: "Las hipotecas estarán incluidas en la ley de segunda oportunidad"

LAS MEDIDAS DE RAJOY DESCOLOCAN AL GOBIERNO

Mariano Rajoy anunció una ley de segunda oportunidad durante el debate sobre el estado de la Nación, para que las familias se declaren en quiebra y que las deudas no les ahoguen toda la vida. Cristóbal Montoro dijo que no entraba la hipoteca, que es lo que ahoga a muchas familias. Pero Moncloa y el Ministerio de Economía le contradicen y dicen que sí, aunque no habrá dación en pago.