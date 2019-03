Monago emplea una metáfora agrícola para referirse a la amnistía fiscal de Montoro

A su entrada al Club Siglo XXI en Madrid, donde dio una conferencia, Monago ha lamentado que no se hayan dado explicaciones por parte de quien fuera vicepresidente del Gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional.

Aunque admite que la situación procesal es "un tanto compleja" y hay secreto de sumario sobre la investigación sobre Rato, el jefe del Ejecutivo extremeño ha insistido en que "se exige una respuesta clara" sobre el caso, que debe venir, "en primera instancia", del exministro de Economía y Hacienda, investigado por blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude.

"Desde luego no es agradable para nadie y muy especialmente para el partido que milito, sin ninguna duda", ha añadido Monago, quien ha recordado que los populares tienen un "envite" el 24 de mayo, las elecciones municipales, en el que se tienen que esforzar por "comunicar, escuchar a la gente y plantear soluciones".

Por otro lado, Monago ha señalado en estas declaraciones que no sabe si debería publicarse o no la lista de personas que se acogieron a la amnistía fiscal y están siendo investigadas. "No sé si hay que hacerla pública (la lista) o no o si el tratamiento tiene que ser el que se ha hecho con el señor Rato o no, pero creo que, cuanta más transparencia haya en este tema, menos suposiciones hay", ha apuntado.