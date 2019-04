Moix, a laSexta sobre su 25% de una empresa en Panamá: "Es ético que los hijos hereden de los padres"

Infolibre ha publicado una información que señala que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es, desde 2012, dueño del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, empresa que también tiene un chalé en el municipio madrileño de Collado Villalba valorado en 550.000 euros.

"Es ético que los hijos hereden de los padres", ha respondido Manuel Moix a preguntas de laSexta sobre esta información. Esta respuesta tiene que ver con el origen del chalet, que según Infolibre perteneció hasta 1988 a una sociedad de gananciales de sus padres. Moix y sus hermanos habrían heredado el control de esta empresa cuando fallecieron sus padres.

Según explica Infolibre, el fiscal jefe de Anticorrupción se niega a responder desde hace semanas al diario que publicó la información, así que le enviaron un burofax reclamando su versión sobre la empresa que tiene en Panamá. "Manuel Moix no contestó y le contó su versión, llena de inexactitudes, a El Español", añaden.

Según las declaraciones aportadas a 'El Español', Duchesse Financial Overseas está declarada a Hacienda y no ha sido disuelta todavía porque los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos de los hermanos del fiscal.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado que Manuel Moix "tenga intereses en paraísos fiscales", en referencia a una información que publica Infolibre que asegura que Moix es dueño del 25% de una empresa en Panamá.

"Es vergonzoso que quien está llamado a perseguir la corrupción, y resulta que lo que hace es dificultarla, tenga intereses en paraísos fiscales", ha reprochado Iglesias en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Los paraísos fiscales sirven, ha añadido, para "robar a los ciudadanos" y "no pagar impuestos en España", algo "vergonzoso" teniendo en cuenta, ha dicho, que los autónomos, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas "pagan impuestos aquí para que los ciudadanos puedan tener sanidad y educación". "Miras en unos pantalones vaqueros sucios, rebuscas y te encuentras unos papeles en Panamá. Eso le ocurre a cualquier ciudadano español", ha ironizado.