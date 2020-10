La moción de censura anunciada por Santiago Abascal contra el Gobierno de Pedro Sánchez antes del verano ya tiene fecha. El debate será los días 21 y 22 de este mes de octubre y, si no hay sorpresas, no saldrá adelante.

Vox no tiene a día de hoy los apoyos necesarios para que prospere. Este lunes, el propio Pablo Casado ha dicho que aún no ha hablado con el líder de Vox sobre este tema y que no tiene claro el voto.

Sin embargo, desde que hizo el anuncio el partido de ultra derecha, desde el PP se han desmarcado, considerando que este no era el momento para la moción; sin embargo, está por ver el sentido de su voto, si es en contra o se abstiene. Tampoco contará con el apoyo de Ciudadanos. Inés Arrimadas ya ha dejado claro que no la respaldarán

"Invitaremos a todos los diputados de todos los grupos que crean que estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, la muerte y la opresión que nos trae" el Ejecutivo, añadió Abascal en julio, cuando presentó la iniciativa ante la mala gestión que en su opinión el Gobierno ha hecho de la crisis provocada por el coronavirus. "No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura, que presentaremos en septiembre", dijo el líder de la extrema derecha parlamentaria.

El calendario será aprobado este mismo martes por la Mesa del Congreso de los Diputados, donde tienen mayoría PSOE y Unidas Podemos, y que previsiblemente dará el visto bueno a que el citado debate tenga lugar en el Pleno de la Cámara Baja de la próxima semana.