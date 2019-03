Zoido: "Los atentados de Barcelona y Cambrils fueron guiados desde fuera"

Juan Ignacio Zoido se muestra convencido de que los atentados en la Rambla de Barcelona y de Cambrils "fueron guiados desde fuera". En una entrevista al diario 'ABC', el titular de Interior manifiesta que "la respuesta del Gobierno a los ataques fue rápida y la colaboración con la Generalitat, fluida" y añade que "los Mossos siempre defienden el cumplimiento de la ley".

Además, Zoido destaca que "el presidente del Gobierno viajó a Barcelona la misma tarde del atentado a pesar de la confusión de los primeros momentos y la vicepresidenta y yo también". "Daesh reivindicó el ataque de inmediato para elevar la moral de los suyos tras sus sucesivas derrotas militares", declara Zoido. El ministro también indica que "la imagen que ha quedado en todo el mundo es que España es un gran país, eficaz y que está unido".

Respecto a la relaciones entre los cuerpos policiales, el titular de Interior considera que "en materia de cooperación todo es mejorable, sin duda, pero la fluidez es grande". "Toda información sensible se traslada a los Mossos o a la Ertzaintza", afirma Zoido, que estima que "no hay motivo para la queja", y quien, sobre el desafío secesionista, añade que "la respuesta será firme y prudente, adecuada a cada momento". "Me resulta paradójico que desde el independentismo se quejen y exijan más integración en materia de seguridad y ellos quieran separar a Cataluña de España", manifiesta.