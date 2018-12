La ministra Teresa Ribera, a favor de prohibir los toros y la caza: "Me gustan los animales vivos"

La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en una entrevista en Ondacero que está a favor de la prohibición de la caza y los toros: "Me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria ni de los toros ni de la caza".

"No forman parte de las responsabilidades de mi ministerio. Pero desde el punto de vista personal tengo clara cuál es mi opción, y mi opción es disfrutar de los animales vivos y siempre me ha resultado muy llamativo de que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales.La verdad es que no lo entiendo. Creo que eso está cambiando rápidamente y que los patrones culturales y los valores sociales lo hacen a ese ritmo. Por tanto, y sin interferir en lo que no me toca, pero simpatizo con esa serie de planteamientos", explicaba la ministra.

Tras estas afirmaciones, y al ser preguntada sobre si prohibiría la caza y los toros, la ministra aseguró que "efectivamente, sí".

Tras el revuelo por esas afirmaciones, Ribera ha asegurado en Twitter que se trata de una opinión personal: "Me llama la atención la reacciones de quienes alzan la voz protestando porque, subrayando que es mi opinión personal, manifieste mi preferencia por los animales vivos y la dificultad de encontrar satisfacción en ver sufrir a los animales".