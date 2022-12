Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, después de la información que ha publicado este jueves el medio digital 'Ok Diario' en la que señalan que Duque habría adquirido un chalé en Jávea (Alicante) de forma simultánea a la creación de una sociedad instrumental. De este modo, según estas informaciones, Duque podría eludir parte del pago de hasta cuatro impuestos.

Tal y como ha explicado Montero, existen sociedades que no están pensadas 'ex profeso' para eludir impuestos pero que se utilizan algunas veces con ese fin. "Consistiría el fraude en el caso de que usar esa figura por el simple hecho de tapar", ha recalcado. "Dependiendo de cómo se haya utilizado es legal o no", ha resumido.

Por lo tanto, la ministra ha dicho que está a expensas de que Duque aclare si la sociedad, que supuestamente creó y a la que apuntan las informaciones, se empleó para eludir impuestos o si existe una actividad como tal.

Montero ha recordado también unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguraba cuando estaba en la oposición que se utilizaba con demasiada frecuencia la sociedad para eludir impuesto y que no le parecía correcto.