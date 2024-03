En las investigaciones que se están realizando sobre la 'trama Koldo' también ha aparecido el nombre de Miguel Tellado, portavoz parlamentario del Partido Popular, que supuestamente se habría reunido con Koldo García según unas conversaciones recogidas en el auto del juez. Una relación que Tellado ha negado.

El portavoz del PP asegura que su único trato con la trama es compartir espacio con Armengol y Ábalos: "Yo me reúno con miembros de la trama todas las semanas. Con una señora que se llama Francina Armengol me reúno los martes en la junta de los portavoces y me reúno en el Congreso de los Diputados con el señor Ábalos".

Y al ser preguntado por si conoce a Koldo García, Tellado lo ha negado tajantemente y ha cargado contra el PSOE: "Estamos hablando de una trama de corrupción socialista y son los socialistas los que tienen que dar todas las explicaciones. Es hora de que Pedro Sánchez deje de esconder".

Además, Tellado ha confirmado que el Partido Popular registrará mañana un escrito para pedir la dimisión de Armengol: "Todo apunta a que colaboró con la trama y ha intentado engañar a la UE pidiendo que, con fondos comunitarios, asumiera el gasto de esta estafa". También ha destacado que, por limpieza democrática, Armengol debe dimitir cuanto antes porque "ha jugado con el dinero, la salud y la inteligencia de los españoles".