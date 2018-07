Meritxell Batet pide ser la sustituta de Chacón como candidata del PSC a las generales

La diputada socialista en el Congreso Meritxell Batet acude a la reunión extraordinaria de la Ejecutiva del PSC para comunicar que aspira a ser la candidata del PSC por Barcelona en las elecciones generales que con toda probabilidad se celebrarán el 26 de junio. Batet ya se lo ha dicho al líder del PSC, Miquel Iceta, y lo comunicará al resto de miembros de la Ejecutiva del partido en la reunión.

La que fue 'número dos' de Pedro Sánchez en las últimas generales es miembro de la Ejecutiva del PSC pero no acostumbra a participar en las reuniones porque su actividad está centrada en Madrid.

Pero sí que participará en el encuentro, convocado de forma extraordinaria por la dirección después de que el exsenador Carles Martí comunicara su intención de presentarse como candidato.

Martí quería hacer de contrapunto a la anterior cabeza de lista, la diputada y exministra Carme Chacón, que el miércoles comunicó a Iceta que renunciaba a ser la candidata.

El exsenador mantendrá su candidatura ante la Ejecutiva, aunque se abre a retirarla si Batet cumple varios requisitos, entre los que destaca un compromiso firme en la renovación de las listas y en la defensa de un proyecto constructivo que reúna los principales valores del PSC.

Este gesto evitaría unas primarias y consolidaría a la candidata que avalan tanto la dirección del PSC como Pedro Sánchez: Iceta ha explicado que le ha pedido a Batet que sea candidata. De hecho, él mismo fue a buscar a Batet para reclamarle que se presente y después se lo comunicó al líder del PSOE: "Llamé a Sánchez y le dije: 'He hecho esto, no te me enfades".