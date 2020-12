laSexta ha tenido acceso en exclusiva a los mensajes que el exsecretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, envió al expresidente para pedirle explicaciones por las sospechas de que el Partido Popular no le incluyera en las listas electorales de 2019, cuando Rajoy ya no tenía ningún cargo en la formación.

Así lo ha podido comprobar laSexta al acceder en exclusiva al informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional que recoge el volcado del teléfono de Francisco Martínez, imputado por la Kitchen.

"Perdona el atrevimiento de escribirte, solo quería decirte que, tal como están las cosas, a día de hoy parece que no iré en las listas. Siento mucho molestarte pero desde hace unos meses, por razones que conoces, he pasado de ser alguien valioso para el partido a ser apartado como una especie de apestado", destaca Martínez, que asegura que no se lo merece tras haber mostrado su "lealtad y compromiso" con la formación "en momentos muy difíciles": "Creo que no merezco que me dejen tirado en estas condiciones".

El exsecretario de Seguridad, que está siendo investigado por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, le reclama a Rajoy que nadie le haya llamado: "Solo pido que el partido me ayude en este momento con la fórmula que sea. Creo que tú sabes que solo he sido leal y he trabajado con un enorme coste personal", incidía.

En el mensaje Martínez da a entender que ambos conocen el motivo de su exclusión del Partido Popular, también Mariano Rajoy. Sin embargo, no hay constancia de que el expresidente del Ejecutivo conteste.

Conversación con García Egea

Tan solo un día después, el 25 de marzo de 2019, Martínez contacta con Teodoro García Egea, al que aqueja haberse enterado de la decisión del PP por la prensa. "Ya me he leído la prensa. La verdad es que pensé que conocería vuestra decisión de otra forma", asevera el secretario de Estado de Seguridad, que recibe la contestación del secretario general: "Paco, no he leído nada de la prensa ni sé a qué te refieres. Hoy estaré todo el día en prensa. Nos vemos si quieres".

Entonces, Martínez le confirma su asistencia y le explica el motivo de su molestia: "Me refería a que El Mundo ya anuncia, editorial incluida, que ni Jorge ni yo iremos en ninguna candidatura por el caso Kitchen. Cita fuentes de Génova", afirma.

Tras ello, reitera su compromiso con la formación y da a entender que actuó por lealtad al partido: "Como te dije, puedo entenderlo pero quedarme tirado y marcado como un corrupto por los míos me hace un daño irreparable. Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente por eso me he metido en este lío. Por eso y por nada más. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy. La misma que os tendría al Presidente y a ti".ç

El mensaje no recibe respuesta, pero aun así Martínez se presenta en el Congreso. "Yo ya estoy por aquí", apostilla antes de volver a mandarle otro mensaje: "Si no vas a poder recibirme, por favor, dímelo y hablamos por teléfono. O no hablamos como quieras. Entiendo que estás muy ocupado".