El subdirector de Adif preparó el enchufe de Jéssica Rodríguez cuatros meses antes: "Necesito tu CV actualizado"

La historia del supuesto enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, se complica con nuevos detalles. Un informe de la Guardia Civil, citado por La Razón, revela que Ignacio Zaldívar, subdirector de Adif, organizó su contratación en Tragsatec con cuatro meses de antelación. Rodríguez, que también fue contratada por Ineco sin asistir al trabajo, admitió estas irregularidades ante el juez. En Tragsatec, fue seleccionada entre 177 candidatos, aunque su contratación fue ordenada por la presidencia de Adif. Pese a no declarar en el Senado por motivos de salud, ratificó sus declaraciones anteriores por escrito.

Nuevos detalles engrosan la gravedad de la historia sobre el enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. Un mensaje interno que envió el subdirector de Adif, Ignacio Zaldívar, muestra que este preparó su enchufe con cuatro meses de antelación, según publica este martes La Razón, citando un reciente informe de la Guardia Civil aportado para el caso Koldo.

En ese momento, Rodríguez se encontraba contratada por Ineco, otro empleo en el que estuvo enchufada a pesar de que "no fue a trabajar", como reconoció ella misma en su declaración ante el juez. Según esta publicación, Zaldívar se puso en contacto con la expareja de José Luis Ábalos cuatro meses antes para indicarle los pasos a seguir para crear y adjudicarle la plaza de auxiliar administrativa en la empresa pública Tragsatec: "Necesito actualizado tu CV para realizar la solicitud", dice el mensaje, que añade que "se pondrían en contacto" con ella "para realizar una entrevista y formalizar el contrato".

En un escrito al que tuvo acceso laSexta, la empresa pública explicó el proceso por el que Jéssica fue elegida para esa nueva plaza. Se ofertaron diez plazas de la empresa para las que optaron un total de 177 personas. De ellas, solo nueve cumplieron los "requisitos imprescindibles", entre las que se encontraba Jéssica. La exnovia del exministro Ábalos estuvo en nómina entre marzo y septiembre de 2021),

Durante su declaración el pasado febrero, la expareja de Ábalos admitió que estuvo contratada en las dos citadas empresas públicas, Ineco y Tragsatec, pero que nunca fue a trabajar, ni la llamaron para hacerlo.

Esas nueve personas comenzaron entonces una fase de valoración técnica de la Unidad Organizativa y valoración competencial, en la que Jéssica obtuvo un 10 en "orientación al cliente". Finalmente, Jéssica Rodríguez acabó como la número dos en el listado final, siendo la única junto con otra persona en pasar todas las fases de la valoración técnica y, por tanto, ambas fueron contratadas. Eso sí, Tragsatec especifica que la contratación de Jéssica fue por orden de la presidencia de Adif, que ostentaba en ese momento Isabel Pardo de Vera.

No declaró en el Senado

Donde no ha declarado la expareja de Ábalos ha sido en el Senado, donde precisamente tenía que acudir este lunes para testificar en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Cámara Alta. Rodríguez, que mantuvo una relación con Ábalos entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, iba a ser interrogada por diversos aspectos, entre ellos sus contrataciones presuntamente fraudulentas. Pero se libró alegando "motivos de salud". Rodríguez presentó documentación para acreditarlo.

A pesar de no haber comparecido, Rodríguez mandó un escrito a la Comisión de Investigación del Senado en el que ratifica todo lo que declaró el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo. "Yo no cambio de opinión, no tengo dos versiones", afirmaba en dicho comunicado.