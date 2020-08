El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho anuncio de las nuevas medidas dirigidas, principalmente, a limitar el tabaco en la calle y el cierre del ocio nocturno, que han acordado todas las comunidades autónomas por unanimidad para contener el avance de los brotes de COVID-19 en todo el territorio español. Unas medidas que, tal y como ha explicado, afectan de lleno a los más jóvenes a los que ha pedido encarecidamente que sean "disciplinados" y que las cumplan.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne a los representantes regionales encargados de gestionar la evolución de la pandemia en cada comunidad, Illa ha aprovechado para agradecer a las personas mayores el "estricto cumplimiento" y su "comportamiento ejemplar". Así, el ministro les ha señalado como "ejemplo a seguir" frente a los jóvenes.

Precisamente se ha dirigido a la población más joven de manera directa para recordarles la importancia de ser "disciplinados" en esta fase en la que convivimos con el coronavirus: "No podemos no cumplir las medidas que hemos decretado entre todos, no podemos ignorar que el virus circula entre nosotros", ha insistido.

En este sentido, el titular de la cartera de Sanidad ha reconocido que muchas de las nuevas medidas aprobadas con las comunidades para frenar la expansión de la pandemia conciernen a los jóvenes de manera más directa, como el cierre del ocio nocturno.

Les ha recordado que está prohibido hacer botellones, al tiempo que insta a las regiones a que sancionen estos encuentros duramente; les ha recordado que no pueden fumar cuando no puedan guardar los dos metros de distancia; y les ha pedido que elijan un grupo estable de convivencia (las denominada burbuja social de conviviencia) que no supere los 10 integrantes. Unas recomendaciones que hace extensivas a toda la población, independeintemente de la edad.

Finalmente, Illa ha insistido a los jóvenes en que "mantengan disciplina y cumplan las medidas acordadas hasta que haya un tratamiento o una vacuna".