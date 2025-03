Mazón vuelve a aliarse con Vox para dejar al PSPV fuera de la Mesa de Les Corts pese a ser segunda fuerza

El Partido Popular de Carlos Mazón, con el apoyo de Vox, ha dejado al Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) sin representación en la Mesa de Les Corts, a pesar de que los socialistas son el principal grupo de la oposición. Hasta ahora, Gabriela Bravo, del PSPV, ocupaba el puesto de vicepresidenta segunda, pero tras su renuncia en enero, el PP ha ocupado la vacante con Magdalena González, superando a la candidata socialista María José Salvador. El PP ahora tiene tres de los cinco puestos, mientras que Compromís y Vox ocupan los restantes. El síndic socialista, José Muñoz, ha criticado esta decisión como un "ataque a la democracia" y ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Mazón ha defendido que el PSPV intentó evitar una mesa plural, acusando a los socialistas de no querer diversidad en la representación.

El PP de Carlos Mazón ha vuelto a aliarse con Vox para dejar a los representantes del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) fuera de la Mesa de Les Corts, a pesar de que los socialistas son el primer grupo de la oposición en el parlamento valenciano. Una situación sin precedentes en la historia democrática de la cámara.

Hasta ahora había una representante del PSPV en el órgano rector de la cámara, Gabriela Bravo, que era la vicepresidenta segunda de la Mesa. Ella renunció a ese puesto en enero y ahora el PP se ha hecho con la vacante en una votación este miércoles, en la que ha sido elegida su candidata, Magdalena González, en detrimento de la socialista María José Salvador, por 53 votos a 45.

De esta forma, el PSPV se queda sin representación alguna en la Mesa, mientras que el PP ocupa tres de los cinco puestos. Los otros dos miembros son de Compromís y Vox, cuya representante, Llanos Massó, es la presidenta de Les Corts.

Una situación que el síndic socialista, José Muñoz, ha calificado durante la sesión de control a Mazón de "ataque directo a la democracia valenciana". "El PP, por primera vez, y el señor Mazón, hacen que en un parlamento autonómico o estatal el principal grupo de la oposición no esté sentado en la Mesa del parlamento", ha denunciado.

Así, ha reprochado que Mazón "está demostrando ser un presidente totalitario" y "autócrata" y ha avanzado que los socialistas presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional "por vulneración de derechos fundamentales". Mazón, por su parte, le ha respondido que el PSPV fue "el primer partido en esta legislatura que quiso que no hubiera una mesa plural" con Compromís. Este, ha abundado, "no tuvo que pedirle amparo a nadie, lo encontró en el PP para que fuera una mesa plural, cosa que ustedes no querían".

Indignación del PSPV

Entrevistado en Al Rojo Vivo, José Muñoz ha reiterado su indignación por lo sucedido este miércoles en Les Corts. "No ha pasado nunca en la historia del parlamentarismo español", ha asegurado el síndic socialista, quien ha remarcado que "en ningún Parlamento tenemos una situación en la que el principal partido de la oposición no esté en la Mesa".