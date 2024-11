Carlos Mazón ha decidido salir a dar explicaciones por su gestión por la DANA. Eso sí, a los trece días desde el temporal más los cuatro que hay que esperar a que lo haga, ya que el president valenciano ha anunciado una comparecencia para este próximo jueves. Y mientras tanto, su Gobierno habla de "dolor politizado" tras la protesta masiva contra ellos de este sábado.

El president valenciano, a su llegada al CECOPI, ha atendido brevemente a los medios para asegurar que su responsabilidad es "trabajar para la gente que lo necesita". Además, reconoce y "respeta profundamente el dolor" que manifestaron los valencianos durante la protesta y que por ello evita hacer alguna reflexión sobre los incidentes que también se produjeron que acabaron con cuatro detenidos y una treintena de policías heridos.

"El jueves habrá una comparecencia con explicaciones, de tipo político, de relato... Es importante también por las víctimas, que tengan esto de manera ordenada y clara, y para dejar atrás estos bulos que hemos tenido que desmentir y que nos quita un tiempo que importa. Todo mi tiempo y el de la Generalitat se está trabajando por la gente y no por otro tipo de insinuaciones y de manifestaciones, algunos extraordinariamente chocantes. Hay mucha desinformación, mucha falsedad. Vamos a seguir dando la cara por los valencianos", dijo anunciado que la comparecencia es por petición propia.

Esta comparecencia llega después de ver a 130.000 personas manifestarse en su contra y en la de su Gobierno por la gestión de la DANA. Y mientras ocurría, Mazón se dedicó a publicar en redes sociales hasta 10 mensajes sobre la gestión de la crisis. Como batallando esa manifestación.

Momentos antes su vicepresidenta, Susana Camarero, ha sido más clara llegando a asegurar que es "dolor politizado" y de "grupos violentos" lo visto durante el día de ayer. Además, en la misma rueda de prensa, Camarero ha cargado contra el Gobierno por una ayuda "insuficiente".

"El plan de recuperación que hemos requerido nos da una ayuda de 30 millones y 10 de ICO a devolver. Es insuficiente", ha afirmado. No solo eso, sino que ha manifestado que el Gobierno no puede dar "ayudas con cuentagotas" y que el Ejecutivo no puede "escatimar ni un euro": "Necesitamos que el gobierno español entienda la dimensión de la tragedia y de una respuesta acorde, no podemos esperar un día más a las ayudas". Y, pese a las críticas, asegura que "no es momento de dimisiones".

Por su parte, el PP nacional hoy sí ha respaldado claramente a su presidente autonómico. "Estamos con Mazón", ha asegurado Juan Bravo.