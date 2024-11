El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido la respuesta de su gobierno ante la inundación que afectó la comarca de l'Horta, argumentando que no recibieron a tiempo una notificación clave de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Según Mazón, no fue hasta las 18:43 cuando la Generalitat recibió un correo electrónico que alertaba del drástico aumento del caudal en el barranco del Poyo, momento en el que el flujo habría pasado de 80-90 litros por segundo a unos alarmantes 1.700 litros.

"No teníamos la información por parte de la Confederación del Gobierno. No la teníamos", ha afirmado Mazón, sosteniendo que la Generalitat no pudo enviar las alertas móviles a los ciudadanos hasta las 20:11. En ese punto, según la crítica pública, ya muchos residentes de la zona afectada se encontraban en riesgo.

Sin embargo, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno central, aseguran que los datos de los caudales son públicos y están disponibles en tiempo real, actualizándose cada cinco minutos. Aunque algunos sensores fueron dañados por la DANA, un portavoz de la CHJ indicó a laSexta que en cuestión de minutos pudieron reenviar a la cadena los datos históricos, contradiciendo la versión de Mazón sobre la falta de información.

Además, se cuestiona por qué, si la Generalitat recibió el correo a las 18:43, la alerta no se emitió hasta las 20:11, una hora y media después. Según se ha conocido, Mazón no estuvo presente en la reunión de emergencia hasta las 19:00, aunque esta había iniciado a las 17:00. Este retraso en la intervención de Mazón podría haber sido crítico en la toma de decisiones para alertar a la población.