Carlos Mazón seguirá al frente de la Generalitat Valenciana pese a la ruptura de Vox. Así lo ha confirmado en una rueda de prensa este viernes donde ha explicado la salida de Vox del gobierno valenciano (entre otros) y los cambios que ello va a suponer.

"Hace un año los ciudadanos de la Comunitat fueron claros en su decisión y encargo. Le encargaron al Partido Popular liderar el cambio en la Comunidad Valenciana. A liderar el cambio me he dedicado, a liderar me dedico y a liderar me voy a seguir dedicando", ha sentenciado para ratificar su continuidad en el cargo.

Pese a confirmar la salida de su vicepresidente, Vicente Barrera, y de los dos consellers de Vox, Elisa Nuñez y José Luis Aguirre, Mazón ha enumerado los "éxitos" del acuerdo entre ambos partidos en el año que han estado al frente del gobierno valenciano conjuntamente: "Tras las elecciones iniciamos una ronda de conversaciones con todos los grupos políticos y llegamos a un acuerdo con Vox. Un acuerdo que ha durado un año hasta ayer. Un acuerdo que ha sido coordinado y con resultados evidentes".

De hecho, el presidente valenciano ha destacado que la decisión de Vox se ha realizado "de manera unilateral y desde fuera de la Comunidad Valenciana": "Ayer, de manera unilateral y desde fuera de la Comunidad Valencia y sin priorizarla, Vox anunció su retirada del gobierno de la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, yo decidí cumplir con mi obligación y compromiso el encargo de los ciudadanos".

"Ayer hablé con mis tres compañeros hasta ayer de gobierno. Con el vicepresidente Barrera, con Elisa Nuñez y con José Luis Aguirre y les agradecí los servicios prestados y su compromiso. Quiero decir, en el caso de Vicente Barrera, que he ganado un amigo. Exactamente lo mismo puedo decir de Elisa y José Luis, que han acatado esa decisión unilateral que Vox ha decidido", ha añadido respecto a sus ya tres excompañeros.

Respecto a la reestructuración del gobierno, Mazón ha aprovechado la salida de Vox para eliminar la vicepresidencia de Barrera recayendo solo la figura de Susana Camarero el cargo, ya única vicepresidenta, y ha reducido de diez a nueve las consellerías, asumiendo el Partido Popular todas las competencias abandonadas por Vox.

Justicia e Interior la desempeñará Salomé Pradas, Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, Cultura se diluye para integrarse a Educación y Deporte, cuya función la asumirá Presidencia. Medio Ambiente, ocupación que desempeñaba Salomé Pradas, será dirigida por Vicente Martínez Mus.