El Gobierno de Pedro Sánchez responde al Ejecutivo autonómico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que anuncia que "no invitará nunca al Gobierno" a los actos que organicen en la región. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le ha pedido "más gestión y menos ocurrencias" como esta.

La polémica viene porque el equipo de Ayuso está molesto por no haber recibido invitación para la inauguración de un tramo de 50 kilómetros de AVE que no afectan a su territorio, y a modo de réplica, según han trasladado a laSexta, anuncian el veto a toda autoridad del Gobierno central a los actos oficiales que se celebren en la región mientras sigan sin invitarles al evento del AVE.

Empiezan por el del próximo 4 de diciembre, con motivo del Día de la Constitución, y ya avisan, tal y como trasladan fuentes de la Puerta del Sol a laSexta, que ni el delegado del Gobierno en Madrid estará invitado. Sin embargo, laSexta también ha podido saber que la invitación ha sido cursada y enviada este lunes, por lo que el delegado del Gobierno sí estaría invitado.

Este es un supuesto veto como respuesta al supuesto veto que denuncian haber recibido por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero el Ejecutivo central lo niega. En la línea de la respuesta ofrecida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que alega que para esta inauguración se ha seguido con el "criterio habitual", se ha pronunciado la ministra portavoz, Pilar Alegría.

"El criterio que se ha utilizado es el de siempre. Se ponen en marcha 50 kilómetros que afectan a Castilla y León y Asturias y por tanto están invitados ambos presidentes. Es lo que ha ocurrido siempre", ha manifestado Alegría en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros.

Recuerdan desde Transportes que en ninguno de los actos de inauguración de tramos del AVE celebrados en la pasada legislatura hubo invitación para la Comunidad de Madrid.

Pero la contestación de la también ministra de Educación no ha quedado ahí, y ha pedido al gobierno madrileño, desde esta rueda de prensa, que apueste por "más gestión y menos ocurrencias". "Entiendo el interés inusitado por parte de la presidenta Ayuso de ocupar espacio mediático. Sería también interesante que ese espacio lo ocupara explicándole a los madrileños y las madrileñas distintas políticas y no a base de ocurrencias", ha incidido la portavoz del Ejecutivo de Sánchez.

"Espero y deseo que centre sus esfuerzos y su tiempo en explicar sus políticas, los madrileños y madrileñas deberían recibir y conocer explicaciones de por qué se ha subido en la comunidad autónoma el precio de los comedores escolares, por qué por la puerta de atrás se ha derogado la ley LGTBI o por qué siguen incrementando las listas de espera sanitaria en esta comunidad autónoma", ha zanjado Alegría.

Puente acusa a Ayuso de mentir

También el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha hablado de lo que a su juicio es un enfado "artificial e injustificado" de Ayuso, a la que acusa de mentir.

"Pueden acudir a ejemplos de Galicia, Extremadura, Burgos, en ninguno de los casos estuvo presente la presidenta de Madrid, aunque la línea partiera de ahí. Dice que es la primera vez que no se la ha invitado, y es mentira. Miente".

"Este enfado forma parte de la estrategia de victimización habitual de la presidenta Ayuso y de su confrontación permanente con el Gobierno de España", ha acusado Puente.

Ayuso: "Es un feo constante a la Comunidad de Madrid"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido, en declaraciones a medios, en que "nunca en la historia del AVE había ocurrido que el presidente de una comunidad autónoma donde parte una instalación tan importante no sea importante, ni tampoco el alcalde de Madrid", ha replicado. "Es un feo constante con la Comunidad de Madrid. No es una cuestión de estar o no estar, es que es muy feo", ha añadido.

Preguntada por el veto que han afirmado fuentes de su propio equipo a este medio, Ayuso ha dicho que no sabe qué hacer y que no quiere "seguir por este camino, pero Sánchez tiene que asumir que tiene que coincidir y recibir a los presidentes de las comunidades autónomas", ha sostenido.