Mas evita hablar de elecciones anticipadas y centra su discurso en la Diada

Artur Mas pasa revista a la Diada con la vista puesta en el 9N, al respecto ha afirmado que tienen "todo el dispositivo previsto para poder votar" y ha hecho un llamamiento a no ver "ningún tipo de provocación". También ha mandado un mensaje: "Queremos votar, somos una Nación, queremos decidir nuestro futuro político en un plano de concordia y entendimiento con los pueblos de España y Europa".



Si es necesario, sus compañeros de viaje, ERC, mantienen la idea de desobediencia civil. En palabras de Oriol Junqueras, presidente de ERC, "queremos votar, el derecho a voto es fundamental e imprescindible. Debemos hacer todo lo posible para que los ciudadanos voten".



Tienen sus urnas como parte de actos simbólicos que se suceden uno tras otro. El President sólo ha hecho un paréntesis para dar una clase de historia a la prensa extranjera y ha dicho que es "el presidente 129".



Mientras, a los pies de Casanova, todos los partidarios de la consulta solicitaban a Rajoy que escuche. Joan Herrera, líder de ICV ha destacado que están "reclamando el ejercicio del derecho a decidir desde la pluralidad y la democracia. Ante esto el Gobierno mantiene una actitud de cerrazón y alergía a la democracia".



El Conseller de Interior, Ramón Espadaler, ha declarado que "no es el capricho de unos cuantos políticos que han enloquecido, al contrario, es un deseo mayoritario de la ciudadanía de Cataluña".



Xavier Trías, alcalde de Barcelona, ha subrayado que "lo ponen muy difícil y dicen que no se puede hacer, pero la ilusión es lo último que se pierde". Las banderas españolas no han tenido hueco. La anécdota del día la ha protagonizado la quema de una senyera y la banda sonora ha sido Els Segadors.