Mas confesó a Rajoy que cree que Pujol mintió en su declaración para proteger a sus hijos

EL EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT HABRÍA "NEGOCIADO" SU CONFESIÓN

Artur Mas no considera que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol haya cometido fraude, tras confesar que ocultó una fortuna en paraísos fiscales, sino que quería proteger a sus hijos. Por esta razón, Pujol habría "negociado" su confesión reconociendo que poseía cuatro millones de euros en diversos paraísos fiscales que no llegó a declara a Hacienda. La repentina crisis que se ha iniciado en la estructura interna de Convergència ha provocado que el expresidente haya mandado una carta a sus militantes para pedirles "superar" esta situación. Por su parte, Duran i Lleida entiende que la situación actual del partido es triste. Sin embargo, no cree que este hecho afecte al sentimiento catalanista.