Pillan la charla entre Carmena y Almeida: "Puedes desmontar el despacho, creo que tú querrás uno estilo Gallardón"

La cámaras de laSexta ha captado una conversación entre Manuela Carmena y el que será, previsiblemente, el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la que la edil le explica cómo puede remodelar el despacho a su "estilo".

"Puedes desmontar lo que yo tenía puesto, te quiero decir, porque yo creo que tú vas a querer tener un despacho estilo Gallardón, me imagino...", le dice Carmena, a lo que Almeida responde con un "No, no, no".

"Bueno yo creo que sí. Pero bueno, es una alternativa para que lo puedas desmontar. Si quieres yo te explico lo que tienes que hacer", prosigue la alcaldesa en funciones.

Carmena también le dice una última frase que resulta imperceptible en la grabación: "Luego de verdad, en lo personal sí que me gustaría que algún día me dijeras: he sido un...".

El candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, será previsiblemente el nuevo alcalde de Madrid tras cerrar un acuerdo con Vox y al que falta que se sume Ciudadanos, que sigue insistiendo en hacer alcaldesa a Begoña Villacís.

El aplaudido discurso de despedida de Carmena en su último pleno

Manuela Carmena ve cada vez más distante la posibilidad de revalidar el título. Al menos, así lo está demostrando.

La alcaldesa de Madrid ha aprovechado el último pleno de su legislatura celebrado en el Ayuntamiento para despedirse de sus compañeros, tanto los de su partido como los de otras formaciones, con unas palabras que han recibido el aplauso de todos los escaños.