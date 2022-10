SIGUE CONFIANDO EN PABLO CASADO

Javier Maroto estuvo en Más de Uno para valorar la polémica por el máster de Pablo Casado. En su opinión, "lo que no es habitual es que una jueza diga 'mira yo no encuentro nada, a ver si lo encuentran otros' y mande el caso al Supremo. Además, resta importancia al máster porque "no vale ni para que le contraten ni para obtener una posición mejor".