El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que este sábado se incorporarán otros 500 integrantes del Ejército a atender las consecuencias de la DANA en la provincia de Valencia, y ha insistido en reclamar que se restrinja la movilidad de los particulares para no entorpecer.

Así lo ha señalado tras asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunitat Valenciana, desde el que se coordinan las labores de emergencia en las zonas afectadas por la DANA, junto al president de la Generalitat, Carlos Mazón.

El ministro ha destacado que la Guardia Civil ha rescatado a más de 4.500 personas afectadas por la DANA, y ha asegurado que los 120.000 miembros del Ejército, los 160.000 integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y todos los funcionarios civiles del Estado están preparados por si fuera necesario su apoyo. "Estamos con los efectivos trabajando, en primer lugar, en acceder a los lugares que antes estaban incomunicados para localizar desaparecidos y víctimas y en dar tranquilidad emocional a las familias con la mayor de las dignidades", ha destacado.

Preguntado por si ha pedido el Gobierno los mecanismos de la OTAN que tiene para este tipo de catástrofes, el ministro dejó "bien claro" que el Mecanismo Europeo de Protección Civil "ya es factible" y aseguró haber recibido propuestas, en el caso de que fuera necesario, de "todo tipo de ayuda" por parte de los países de la Unión Europea. "No quiero individualizar entre los 27 porque han sido propuestas de los 27", concretó, tras indicar que países fuera de la UE como Marruecos o Turquía "también han ofrecido colaboración si fuera necesario".

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, remarcó la "imperativa necesidad" de que toda la población valenciana vuelva a sus casas para “no entorpecer masivamente” las vías de acceso a los lugares más afectados por la DANA (depresión aislada en niveles altos).

Así lo afirmó en declaraciones a los medios de comunicación, donde advirtió de que si esta medida no es respetada “se tomarán medidas adicionales al respecto”. El presidente de la Generalitat Valenciana incidió también en que los vecinos no usen sus vehículos y estimó que, quizá en las próximas horas, se tomarán medidas si no se cumple con esta orden, aunque no aclaró si serán sanciones o qué tipo de medidas. Además, demandó canalizar toda la ayuda a través de los canales puestos a disposición por la Comunidad Valenciana con cinco números de teléfono y la web ‘somsolidaritat.gva.es’.