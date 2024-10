Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha acudido este jueves al Senado para aclarar la posible implicación de su ministerio en el 'caso Koldo', una vinculación que ha descartado asegurando que no existe ninguna "irregularidad" en el procedimiento por el cual Interior adquirió mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión.

El ministro del Interior ha evitado hacer valoraciones sobre la petición de imputación a José Luis Ábalos, más allá de indicar que no sospechó del exministro por su posible relación con algún "negocio turbio" y que "duele más a quienes conocíamos a esas personas" en el caso del exminsitro.

A la hora de responder preguntas, Grande-Marlaska ha defendido los contratos de mascarillas que el Ministerio de Interior mantuvo con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en el 'caso Koldo'. El ministro ha insistido en que no mantuvo ninguna reunión ni con Koldo García, del que señala que solo conocía de "haber tenido encuentros en actos institucionales", o con Víctor de Aldama, con el cual "nunca ha cruzado mirada".

Pese a ese contrato, niega "ninguna vinculación" de Interior con alguien de la trama porque la adquisición de las mascarillas se hizo a través de "los procedimientos legales y sin poner en duda la regularidad del procedimiento".

"Todos los ministerios, los cuatro competentes para la gestión de la situación, dictamos disposiciones propias. Dicté una orden ministerial para tomar decisiones precisas para hacer garantizar prestación de servicios sanitarios en el ámbito de la seguridad. Me consta que el instituto de gestión sanitaria no tenía posibilidad real de poder proporcionar el mismo", comenta.

Además, ha recalcado que Soluciones de Gestión proporcionó unas mascarillas "aptas": "Necesitábamos a la semana un millón de mascarillas para policía, medio millón para Guardia Civil y un número importante para funcionarios de prisiones e internos. Se adquirirían a distintas empresas. Soluciones de Gestión fue una de ellas. Por conocimiento, distintas instituciones del ministerio de transportes habían tenido acceso a mercado en chino, y parecía que eran positivo. Se decepcionaron todas, fueron entregadas y fueron perfectamente aptas".

Por otro lado, Grande-Marlaska descartó la necesidad de hacer una auditoría, como se hizo en Trasportes, porque no hay indicios de irregularidades: "No hay ningún elemento que determine la necesidad de hacer una auditoría. No procede. No hay ningún elemento que determine ninguna irregularidad. Esta empresa podía dar razonable seguridad de la compra y recepción del material y no ha habido ninguna incidencia en el Ministerio de Interior".

Incluso, el ministro ha asegurado que pone "la mano en el fuego por todos los funcionarios de Interior" en que no ha habido ningún fallo de supervisión en ese contrato.

Respecto a la visita de Delcy Rodríguez, Grande-Marlaska se ha remitido a la versión de Pedro Sánchez, que la visita fue cancelada en el momento en el que se supo que no podía acceder a España y que no entraron "ni las maletas" al país: "Cuando se tiene conocimiento, se traslada que no puede entrar en territorio. Tomamos las medidas necesarias, es lo que se hizo. Delcy no pisó suelo español".

"A mí se me traslada que la vice de Venezuela tiene señalamiento, y traslado que no puede pisar territorio. Estoy convencido de que ya estaba en vuelo (cuando tiene conocimiento que no puede entrar en el país", añade Marlaska.