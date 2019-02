El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, asegura que deben probar que el modelo del nuevo Gobierno andaluz "sirve para el resto del país". Durante su entrevista en 'Diario de Sevilla', el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local destaca la "doble responsabilidad": "Comenzamos a gobernar en una institución donde sólo lo hizo un partido y porque este modelo de alianza de dos partidos puede servir de ejemplo para el resto del país".

Sobre la formación del Ejecutivo andaluz, Marín explica que con el nombramiento del consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), como portavoz "se ahorra un puesto": "Tanto Bendodo, como el presidente, Juanma Moreno, como yo mismo, sabemos que el engranaje debe ser perfecto, no puede haber ni dos porteros ni dos delanteros centro".

Sobre las elecciones convocadas por Pedro Sánchez para el próximo 28 de abril, el líder de Ciudadanos en Andalucía, celebra dicha convocatoria porque "había una gran inestabilidad, provocada por la dependencia de Pedro Sánchez con los partidos que quieren romper este país".

Además, asegura que su partido aspira "a liderar el cambio político en el país", entendiéndose "con las fuerzas constitucionalistas como siempre hemos hecho". Preguntado por si Ciudadanos pactará en un futuro con el PSOE para la formación del Gobierno central, Marín indica que "hay que esperar unos días, ver cómo se desarrolla la campaña, cuáles son los posicionamientos de cada uno".

En este marco, sobre las reformas que llevará a cabo la Junta de PP y Cs, Marín confirma que no reformarán la Ley de Violencia de Género, medida demandada por Vox, mientras que, sobre la Ley de Memoria Histórica, matiza que habrá "unanimidad". "Esto no va de mayorías, eso fue lo que el PSOE y Podemos hizo con la Ley de Memoria Histórica. PP y Ciudadanos nos abstuvimos, porque había elementos que no nos gustaban, pero nosotros no vamos a actuar ahora del mismo modo", aclara.

Igualmente, cuestionado por la posible fecha de los Presupuestos en la comunidad andaluz, el consejero declara que el titular de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo Baena, "ya tiene el encargo de preparar la envolvente". "No descarto que haya un Presupuesto en Andalucía antes de mayo o junio, y sólo estamos hablando de dos meses", asegura.