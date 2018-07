Mariano Rajoy: "No tengo mayoría para intentar formar Gobierno porque el PSOE se niega a dialogar"

TRAS SU REUNIÓN CON FELIPE VI

Mariano Rajoy se ha reunido con el rey Felipe VI al que le ha vuelto a trasladar que no tiene "mayoría para intentar formar Gobierno porque el PSOE se niega al diálogo". Rajoy ha desvelado que el rey no le ha ofrecido formar Gobierno que a juicio del líder del PP "es muy razonable" porque no tienen los apoyos". El líder del PP también le ha dicho al rey que él ve dos opciones: "la opción de la moderación, del realismo y la sensatez, y otra la opción del radicalismo apoyada por partidos radicalmente contrarios a la Constitución". Además ha señalado Rajoy que van a esperar "a ver los acontecimientos futuros" y no renuncian a "poder presentarnos a la investidura si conseguimos los apoyos".