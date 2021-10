La reforma laboral sigue siendo un escollo en el Gobierno de coalición, que ya ha alcanzado un acuerdo para coordinar las negociaciones en este ámbito.

En la Cumbre del G20 la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha vuelto a insistir en la necesidad de liderazgo de Pedro Sánchez en las negociaciones sobre la reforma laboral y ha confiado en que las reuniones den sus frutos en las próximas semanas.

Mientras, la ministra de Hacienda ha mostrado su malestar por la postura que ha tomado Unidas Podemos al respecto. Considera que no contribuye a "la imagen de estabilidad" de la coalición y destaca que "todo hubiera sido mucho más fácil con una llamada".

Así lo ha manifestado en una entrevista para la edición digital de 'El Periódico', en la que además ha llamado a "acostumbrarse a resolver las cuestiones dentro del Gobierno" para que los problemas "no adquieran una mayor dimensión".

"No contribuye a la imagen de estabilidad que da el Gobierno. No me preocupa que el socio traslade un problema respecto a una materia. A mí lo que me preocupa y me molesta es es utilizado por la oposición para trasladar inestabilidad al Gobierno, que no es cierta. Cuando hay problemas, prefiero que primero se discutan y se arreglen lo antes posible al interior del propio Gobierno", ha señalado María Jesús Montero al respecto.

Y es que, a su juicio, airear las discrepancias puede "dar la sensación falsa de que, agotadas todas las capacidades de coordinación interna, se recurre a expresarlo fuera". "No se han agotado las capacidades de coordinación y eso es lo que me preocupa, que dé una sensación que no es justa", ha agregado.

Preguntada por la entrada de Calviño y la parte socialista en las negociaciones que gestionaba el Ministerio de Trabajo, ha defendido que "es bueno que en una dinámica de negociación como la de el diálogo social estén presentes" las carteras que están involucradas. "Si a un Ministerio de Economía no le compete la reforma laboral, ¿a qué se dedica?", ha cuestionado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso ha asegurado que el PSOE no entrará "en una dinámica de confrontación" porque no es lo que "la gente espera" de ellos. Asimismo, Héctor Gómez ha señalado que Unidas Podemos "es un socio de coalición" con el que esperan "seguir mejorando la coordinación y el trabajo del día a día para el bien de los españoles".