María Jesús Montero, segura de que agotarán la legislatura: "Nos sobran los motivos para seguir trabajando"

¿Qué ha dicho? En palabras para laSexta, la vicepresidenta del Gobierno insiste en la idea de Sánchez de agotar la legislatura y prefiere guardar silencio sobre Ábalos y Cerdán: "No hablo de personas que no están en mi partido".

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y líder socialista en Andalucía, ha afirmado que el Ejecutivo tiene intención de continuar hasta 2027, argumentando que "sobran motivos para seguir trabajando" en áreas como el crecimiento económico y la sanidad. Esto ocurre en medio del escándalo del caso Koldo, que implica a figuras como Santos Cerdán y José Luis Ábalos en presuntas irregularidades. Montero ha evitado comentar sobre estas personas, insistiendo en que la justicia debe hacer su trabajo. Sus declaraciones coinciden con las de Pedro Sánchez, quien también asegura que las elecciones no se adelantarán. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo presiona para que los comicios sean anticipados, mientras que Gabriel Rufián expresa incertidumbre sobre el futuro del Gobierno.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y líder de los socialistas en Andalucía, ha respondido a preguntas de laSexta para dejar clara la intención del Ejecutivo de continuar hasta 2027 porque afirma les sobran "los motivos para seguir trabajando".

Así se ha expresado ante la pregunta de si consideran que la legislatura puede llegar hasta 2027: "Nos sobran los motivos para seguir trabajando. Necesitamos consolidar el crecimiento económico, vivienda, sanidad... Hay muchas tareas por delante".

Todo, tras los audios de la UCO que sitúan a Santos Cerdán, a quien fuera secretario de organización del PSOE y número tres de Pedro Sánchez, en el epicentro del caso Koldo. Tras los audios que le sitúan como el presunto gestor de las supuestas mordidas y cobros en adjudicaciones de un entramado del que también formaría parte José Luis Ábalos, a quien suplió en dicho cargo en el seno socialista.

Sobre ellos, sobre un Ábalos que culpa a Santos Cerdán y a Koldo, Montero ha preferido guardar silencio: "No voy a hacer comentarios de personas que no están en mi partido".

"Ábalos ha sido expulsado. Cerdán ha causado baja voluntaria, que es lo mismo. Se ha ido antes de que se le abriera un expediente de expulsión", insiste la vicepresidenta del Gobierno.

"Hay que dejar trabajar a la Justicia"

Y prosigue: "No tengo nada que comentar. Hay que dejar trabajar a la Justicia. Seguro que cada uno usa su propia estrategia de defensa. Lo importante es que se llegue al final y con la verdad, y si alguien ha cometido alguna conducta irregular que lo pague".

La afirmación de Montero sobre la legislatura coincide con las palabras de Pedro Sánchez. Con las del presidente de Gobierno, que en sus comparecencias ante la prensa tras el caso Cerdán ha insistido en que las elecciones no se celebrarán antes de 2027.

En contraposición, un Alberto Núñez Feijóo que ha pedido que los comicios sean ya y que advierte sobre una posible moción de censura al Gobierno de Sánchez: "No me faltan ganas, me faltan cuatro votos".

El Congreso, con dudas. Así se entiende de las palabras de Gabriel Rufián, quien ha afirmado que ve a Sánchez "tocado": "No sé cuánto tiempo queda. No lo sé. No sé qué es lo que va a pasar".