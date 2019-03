Margarita Robles, sobre una moción de censura contra Rajoy: "No entra en la agenda en este momento"

La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado que "la moción de censura no entra en la agenda del PSOE en este momento", que su objetivo es echar al PP del Gobierno "en clave política" y negociar con Ciudadanos y Podemos soluciones para los jóvenes y pensionistas.

En una entrevista con 'La Razón', la exmagistrada del Tribunal Supremo explica que seguirá siendo independiente y no se afiliará al partido porque no puede, al estar en la carrera judicial en servicios especiales, y defiende la "legitimidad moral" que le ha dado a Pedro Sánchez la "mayoría abrumadora" por la que ha sido elegido secretario general tras un proceso "largo y doloroso".

Anuncia una oposición en el Congreso "con sentido de Estado" en la que el PSOE no puede apoyar muchas de las políticas del PP que no dan respuestas a los ciudadanos, por lo que su intención es negociar con los otros principales partidos en la oposición sin "vetos mutuos que no son entendibles".

Robles también habla de la abstención de los eurodiputados socialistas al tratado CETA con Canadá anunciada por Sánchez, que califica de "una llamada de alerta" para que se abra un "debate en profundidad" sobre un acuerdo "muy cuestionable" en muchos puntos.