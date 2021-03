La viróloga e inmunóloga del CSIC Margarita del Val se pronuncia sobre las dudas que ha generado la vacuna de AstraZeneca en relación a los casos de trombosis que se han dado en un lote de dicha vacuna.

Del Val tranquiliza al afirmar que el número de casos es "drásticamente inferior" a los que ocurren en la población de forma normal. "Cuando se comparan los casos que coinciden con la vacunación es un número muy inferior", asegura.

Para la viróloga, la diferencia radica en que las autoridades están investigando estas notificaciones, pero "no encuentran ninguna razón" para que se suspenda el plan de vacunación.

"Me fío de dos fuentes: la Agencia Europea del Medicamento y Dinamarca. Dinamarca desde hace mucho tiempo tiene un sistema de salud que monitoriza absolutamente todas las incidencias que tienen todas las personas desde que nacen; lo tienen todo en una tarjeta que lleva décadas funcionando. Ellos saben lo que está ocurriendo y han decidido no suspender. Yo me vacunaría", explica Margarita del Val en laSexta Noticias.