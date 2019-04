Marcos Benavent, sobre las comisiones en el PP: "Francisco Camps y Mariano Rajoy estaban al corriente"

A su llegada a los juzgados, Marcos Benavent ha lanzado un mensaje a todos los señalados en el caso Imelsa que han intentado desacreditarlo los últimos días, porque "no pueden decir que no sabían nada, tan tontos no son".

El primer dardo, para su exjefe, asegurando que "en la grabación famosa del coche éramos Alfonso Rus y yo". Sin embargo, pronto ha comenzado a apuntar más arriba, explicando que "todos los que han tenido responsabilidad en el Gobierno saben de las movidas".

Finalmente, Benavent ha llegado a la cúpula del partido, explicando que "Camps y Rajoy estaban al tanto del cobro de comisiones, en el partido es lo que hay". Unas durísimas acusaciones que ha reiterado al asegurar que no se puede negar que Rajoy sabía esas cosas porque no le hace "tan tonto".

El autodenomidado 'yonqui del dinero' ha declarado como investigado en la pieza que investiga los supuestos contratos amañados por María José Alcón al frente de la Concejalía de Cultura.