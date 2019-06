Maragall responde muy enfadado a Colau: "Solo le interesa la alcaldía, me siento decepcionado"

El candidato de Esquerra Republicana de Catalunya ha respondido muy enfadado a Ada Colau tras darse a conocer la intención de la alcaldesa de Barcelona de llegar a la alcaldía con el apoyo de Manuel Valls: "A los comunes solo les interesa la alcaldía y me siento decepcionado".

Ernest Maragall ha afirmado que a Ada Colau se le "han caído todas las caretas" y ha criticado que "lo que buscaba solamente era la alcaldía de Barcelona". "Lo que interesaba no era el Gobierno, no era la institución, no era la ciudad, no era el programa. Era la alcaldía, y en este punto sí tengo que decir que me siento decepcionado de la actitud que he recibido estos días", ha lamentado.

En este sentido, el candidato independentista ha afirmado sentirse "engañado" y que no ha habido "honestidad" en ese hipotético pacto que podría haberse dado entre Barcelona en Comú y ERC. "Los comunes no han hablado claro", ha argumentado en rueda de prensa.

Maragall también ha revelado una oferta que en su día presentó su partido por escrito relativa a un programa conjunto: "Formulamos el criterio de distribuir responsabilidad 50%", ha continuado explicando Maragall, que ha negado que se haya planteado la posibilidad de que, como ha pasado con Ciudadanos Y PSOE en los Ayuntamiento de Ciudad Real o Albacete, cada partido gobierne dos años.

No obstante, ha advertido que su formación continúa con las "puertas abiertas" por si, hasta el sábado, pudiera darse un acuerdo definitivo entre ambas formaciones para cerrar el gobierno del Ayuntamiento de la ciudad condal.