Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid y fundadora de Más Madrid junto con Íñigo Errejón, se pronuncia en sus redes sociales sobre la dimisión del ya exdiputado por comportamientos y denuncias de violencia machista.

"Me preguntan muchas personas sobre lo que me parece la noticia de la dimisión de Íñigo Errejón como consecuencia de comportamientos machistas y denuncias de mujeres por malos tratos y o violencia. Pues claro, me parece horrible", asegura Carmena, añadiendo que "nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento".

"Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos", señala la exjueza, y "me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud", añade la que fuera alcaldesa de Madrid.

En esta publicación, confiesa además cómo se sintió nada más conocer la noticia de la dimisión de Errejón y todo lo que había detrás. "Lo primero, desde luego, fue un gran shock. Luego pensé que debía reflexionar sobre lo sucedido", afirma Carmena.

De este modo, confiesa que tras esto, "me atrevo a decir que debemos conocer de los políticos, no solo su lucidez e intelectual, sino también su inteligencia emocional". Es decir, "debemos saber de su inteligencia emocional, de su sensibilidad y de cómo ellos cuidan y quieren", concluye Carmena.

La que fuera una de las referentes abogadas laboralistas en la España de la Transición, fundó Más Madrid con Íñigo Errejón para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de Madrid y de la Comunidad de Madrid para defender el cargo de alcaldesa de Madrid en el que llevaba desde el año 2015. Ese mismo año, Carmena encabezaba la lista de Ahora Madrid, un partido instrumental conformado por Podemos, Ganemos e independientes para estas elecciones.

Cuatro años después, en las elecciones del 2019, sin embargo, Manuela Carmena fue la ganadora de las elecciones pero no logró la mayoría parlamentaria progresista para formar gobierno municipal. Ese mismo año, 2019, abandonó la política.