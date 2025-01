El PP mantiene su negativa al decreto 'ómnibus': "Si nos intentas chantajear, no cuentes nuestro apoyo"

¿Qué ha dicho? "Estamos a favor de que se revaloricen las pensiones, de las ayudas a los afectados por la dana y de los abonos transporte tan necesarios. Pero no estamos de acuerdo en la subida de impuestos", ha afirmado Ester Muñoz.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha reiterado que su formación no aceptará el "chantaje" del decreto ómnibus y asegura que si las ayudas van por separado, el Gobierno podrá contar con el voto de los populares.

"Estamos a favor de que se revaloricen las pensiones, de las ayudas a los afectados por la dana y de los abonos transporte tan necesarios. Pero no estamos de acuerdo en la subida de impuestos, en regalarle un palacete al PNV o de favorecer la ocupación ilegal", ha afirmado este domingo en León, donde han recogido firmas para pedir a Sánchez que "inmediatamente" apruebe los tres reales decretos de las pensiones, transporte y dana.

Muñoz ha asegurado que los españoles "no se merecen un gobierno que los use como rehenes" y ha pedido a los ciudadanos que revisen su factura eléctrica porque el IVA "va a pasar del 10% al 21% esta semana". "Sánchez no ha querido mantener las rebajas a los productos básicos y a la luz", ha criticado.

"Si nos intentas chantajear e intentas usar de rehenes a los españoles para poder seguir gobernando a pesar de que no tienes mayoría parlamentaria, no cuentas con el apoyo del Partido Popular", ha clamado.

La portavoz popular ha incidido en que el Gobierno tiene "bloqueado" el país al no tener la mayoría parlamentaria, por lo que ha pedido que se convoquen elecciones y que Sánchez sea "coherente", ya que "esto lo decía en 2018". "La obligación de sacar las leyes no es de la oposición, es del presidente del Gobierno y de su gobierno. Y por tanto lo que tienen que hacer es, si no tienen ni cuentan con mayoría parlamentaria, convocar elecciones", ha declarado.

"A Sánchez le ha dado igual que muchos pensionistas estén ahora con zozobra porque no saben cuánto van a cobrar el mes que viene. Le ha dado igual que a los afectados por la dana no les llegue el dinero en tiempo y forma. A Sánchez le da igual la reconstrucción de Valencia. A Sánchez solo le preocupa Sánchez, como lo ha demostrado", ha apostillado.