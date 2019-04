130 MILLONES DE GASTO SON FIJOS

Los partidos muestran su disposición a ahorrar en caso de nueva campaña electoral, pero a la hora de explicar cómo, ya no lo aclaran, puesto que los pequeños dicen que ellos no pueden y los grandes no concretan. Lo cierto es que 130 millones son fijos, porque son el coste de organizar las elecciones, y hay 42 millones que se llevan los partidos, donde sí podría meterse la tijera.