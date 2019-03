Magdalena Álvarez: "No había ningún motivo para ampliar la declaración ante la juez Alaya"

La exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha vuelto a defender ante la juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, su actuación desde la Consejería de Economía, y ha atribuido a la de Empleo el uso de las transferencias de financiación para conceder ayudas sociolaborales. Tras su segunda comparecencia ante la juez, que la acusa de malversación y prevaricación por promover el procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales cuando fue consejera de la Junta, Álvarez ha subrayado a los periodistas que no está declarada "culpable" de nada y que sólo estaba imputada.

En una declaración de una hora aproximadamente, Álvarez, que fue ministra entre 2004 y 2009, ha asegurado a la juez que "la propuesta de utilización de la partida 31L", conocida como fondo de reptiles, y el uso de las transferencias de financiación la incluye la Consejería de Empleo en su anteproyecto de presupuesto. Ha añadido que sobre ese anteproyecto, la Consejería de Economía y Hacienda que ella dirigía no tenía "la menor competencia" y no intervenía "para nada", porque cuando llegaba de la Consejería de Empleo, "simplemente" se incluía en la estructura de la Ley de anteproyecto y "sin modificar absolutamente nada".

Tras ratificar su anterior declaración, la exministra ha contestado a cuatro preguntas de la juez, con la que ha tenido un pequeño rifirrafe cuando abordaba la capacidad subvencionadora del Instituto de Fomento de Andalucía, empresa pública que hacía los pagos de los ERE. En su primera declaración, Álvarez dijo que no sabía si cuando fue consejera, entre 1994 y 2004, el IFA tenía capacidad de conceder subvenciones, y hoy ha aclarado que la tenía desde su creación, en 1987, y cuando citaba textos legales al respecto ha sido cuando se ha producido una divergencia de opiniones entre la juez y ella.

Después de declarar ante la juez, Álvarez dijo a los numerosos periodistas presentes en los juzgados de Sevilla que no encontraba motivos para ampliar su declaración anterior y que acudirá "todas las veces que sean necesarias" para "desenredar este asunto". Ha asegurado que quería "clarificar" algunas cuestiones sobre las que la juez tenía "dudas", como la potestad sobre la subvencionadora del IFA.

Ante la prensa, la exministra ha dicho: "Estoy muy tranquila porque lo he hecho todo con la mejor voluntad y lo mejor posible, no tengo ningún motivo de preocupación", y ha concluido que se siente inocente porque no está "declarada culpable por nadie, estoy imputada". "Espero no verles en una temporada, seguiré trabajando desde Luxemburgo para Andalucía", ha agregado Álvarez antes de mostrar su agradecimiento por el respaldo que ha recibido por parte del presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, al que ha dicho que informa "puntualmente" de su imputación judicial.