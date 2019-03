Magdalena Álvarez culpa al PP de su marcha del Banco Europeo de Inversiones

Álvarez fue imputada por la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía, por considerar que existen indicios de que ha cometido los delitos de malversación y prevaricación durante su etapa como consejera de Economía y Hacienda de la Junta, al ser responsable del procedimiento de concesión de subvenciones sociolaborales.

Magdalena Álvarez ha acusado al Gobierno del PP de orquestar una campaña de manipulación y acoso en su contra, que ha hecho mella en ella misma y que ha provocado su decisión de renunciar al cargo.

"Todo tiene un límite y la maniobra, la manipulación y el acoso y la campaña del PP hace mella en mí, en el banco y en España. Si ellos no son responsables y para quitarme de mi sitio y poner a otra persona están dispuestos a pagar cualquier precio, yo no estoy dispuesta a que mi país lo pague, ni el banco (...) ni yo misma, no vale la pena".

Álvarez desvinculó su renuncia al cargo de su imputación en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, "no tiene absolutamente nada que ver", ha insistido.